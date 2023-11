Sting wystąpi w Polsce na dwóch koncertach

The Cherrytree Music Company i Live Nation oficjalnie ogłaszają, że 17-krotny zdobywca nagrody Grammy - Sting, wystąpi na dwóch wyjątkowych koncertach My Songs: 6 czerwca 2024 roku w ERGO ARENIE w Gdańsku/Sopocie oraz 7 czerwca 2024 w Atlas Arenie w Łodzi.

Sting w towarzystwie zespołu rockowego zaprezentuje swoje najbardziej znane i lubiane przeboje, napisane podczas niezwykłej kariery zarówno jako członka The Police, jak i artysty solowego. To ponadczasowe show, w którym Sting wykonuje takie hity jak: "Fields of Gold", "Roxanne", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle" i wiele innych kultowych utworów.

Ostatnie występy Stinga zostały uznane przez The Times (UK) za „masterclass”; a o artyście mówią: „Sting pozostaje niezaprzeczalnie utalentowanym wykonawcą z bogatym dorobkiem artystycznym”. The Telegraph opisuje je jako „niespotykana przyjemność”, a sam Sting został okrzyknięty przez The Guardian "bezkonkurencyjnym" za jego "niezrównany kunszt w komponowaniu muzyki pop".

Członkowie fanklubu Stinga będą mieli dostęp do przedsprzedaży na stronie www.sting.com.

Więcej informacji o trasie, biletach oraz działalności fan clubu można znaleźć na stronie www.sting.com.