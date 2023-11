„Urojenie” – nowy horror producentów takich hitów, jak „Megan” czy „Pięć koszmarnych nocy”

Małgorzata Matuszewska



Dziecko często ma wyimaginowanego przyjaciela i nie jest to coś, co spędza sen z powiek jego rodzicom. Czasem dziecko potrafi takiego przyjaciela znaleźć w jednej ze swoich zabawek. I to jest punkt wyjścia nowego filmu Jeffa Wadlowa, autora nagrodzonego tytułu „Czy boisz się ciemności?”. W jego „Urojeniu” (tyt. oryg. „Imaginary”) zabawką tą jest pluszowy miś, którego w piwnicy odnajduje kilkuletnia Alice (Betty Buckley). Wcześniej pluszak należał do jej macochy, Jessiki (DeWanda Wise), która wchodząc w dorosłość zapomniała o nim. A przez te wszystkie lata pozornie niewinny miś obmyślał zemstę…