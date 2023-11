Jacob Collier w przyszłym roku wystąpi w Polsce

Jacob Collier

Uznany przez publiczność, krytyków i innych muzyków za jednego z najbardziej utalentowanych młodych artystów współczesnych czasów, 29-letni Jacob Collier może się już pochwalić niekończącą się listą osiągnięć, w tym pięcioma zdobytymi nagrodami Grammy i 11 nominacjami, w tym za Album Roku - 2021. W rezultacie lista jego kolaborantów jest zdumiewająco różnorodna i dynamiczna. Głos Jacoba pojawił się w piosenkach takich artystów jak: Coldplay, SZA, Stormzy i Kehlani. W swoich własnych projektach Collier współpracował z nieszablonową obsadą artystycznych legend, od malijskiego piosenkarza Oumou Sangaré po Johna Mayera, T-Paina, Ty Dolla $ign, Daniela Caesara i Tori Kelly (a to tylko niewielka część). Wstępując na światową scenę dzięki sukcesowi swoich wieloinstrumentalnych coverów na YouTube, Collier przykuł uwagę Quincy’ego Jonesa i pod jego opieką wydał w 2016 roku swój debiutancki album “In My Room”, który został nagrany, wyprodukowany i zagrany w całości przez Colliera. “Djesse” (jego najnowszy projekt składający się z 4 części) jest naturalnym następstwem jednoosobowego albumu “In My Room”, który powstał razem z artystami z całego świata. Wszystkie wydane edycje “Djesse” spełniły ambitne obietnice Colliera, prezentując niesamowitą gamę artystów i gatunków muzycznych, które obejmują wszystko, od kompozycji orkiestrowych po pisanie piosenek ludowych, R&B, rap i pop. Ostatecznie, choć Collier osiągnął już więcej niż większość artystów mogłaby marzyć przez całe życie, nadal nie przestaje tworzyć. Oprócz nadchodzącego wydania “Djesse Vol. 4”, ma już plany na przyszłe projekty skupiające się na fortepianie, orkiestrach, muzyce filmowej, nauczaniu, teatrze muzycznym i nie tylko.