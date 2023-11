„Pszczelarz” z Jasonem Stathamem od 12 stycznia w kinach

„Pszczelarz” („The Beekeeper”) to film Davida Ayera, cenionego reżysera oraz scenarzysty, który stworzył takie filmy jak „Dzień próby”, „Bogowie ulicy”, „Furia”, „Szybcy i wściekli” czy „Legion samobójców”. Jego filmy przyciągnęły do kin w Polsce już ponad 1 200 000 widzów.

Clay wiedzie spokojne życie na prowincji, doglądając pszczół i nie rzucając się w oczy. Jednak, gdy na skutek internetowego oszustwa jego przyjaciółka odbiera sobie życie, Clay nie ma wyboru. Rzuca wyzwanie potężnej organizacji przestępczej, której macki sięgają szczytów władzy. Clay w przeszłości posiadł zestaw unikalnych umiejętności, a litość nie leży w jego naturze, więc nie zatrzyma się, póki nie dotrze na sam szczyt gangsterskiej piramidy. Niestety, jego powrót do gry zaniepokoi bardzo poważnych ludzi, którzy dobrze znają jego przeszłość i gotowi są zrobić wszystko, by raz na zawsze się go pozbyć.

Reżyseria: David Ayer („Legion samobójców”, „Furia”, „Królowie ulicy”)

Obsada: Jason Statham („Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”, „Transporter”, „Niezniszczalni”, „The Meg”, „Przekręt”, „Agentka”, „Jeden gniewny człowiek”); Jeremy Irons („Druga prawda” - OSCAR, „Misja”, „Lolita”, „Dom dusz”, „Szklana pułapka 3”, „Dom Gucci”, „Chciwość”); Minnie Driver („Buntownik z wyboru”, „W kręgu przyjaciół”, „Upiór w operze”, „Miasto nadziei”); Josh Hutcherson („Igrzyska śmierci”, „Czerwony świt”, „Escobar: Historia nieznana”, „Podróż na tajemniczą wyspę”)

Gatunek: akcja

Produkcja: USA 2024

Dystrybucja w Polsce: Monolith Films