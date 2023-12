„Dziewczyny influencera”

„Dziewczyna influencera” to elektryzująca opowieść o sławie, pieniądzach, klątwie popularności, żądzy uwagi i cenie płaconej za bycie na topie. To obraz rzeczywistości, ukrytej za filtrami Instagrama, wystudiowanymi kadrami klipów YouTube i lukratywnymi kontraktami sponsorów. Ponad wszystko jednak to przejmująca historia o tych, dla których liczba fanów i lajków określa poczucie własnej wartości, pasja graniczy z obsesją, a toksyczna rywalizacja rodzi mroczne sojusze. Poznaj całą prawdę o świecie internetowych celebrytów w filmie „Dziewczyna influencera” - tylko w kinach od 2 lutego.





Wchodząca gwiazda internetu Zosia (zjawiskowa Karina Rezner), znana pod nickiem Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi (Kamil Wodka), ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw i trafia na Pudelka, dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi (Olga Kalicka) i wraz z nią udać się w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów. Odwiedzający ekskluzywne kurorty na Cyprze, Ibizie, Malcie, Grecji i we Włoszech, walcząc o zasięgi i uwagę fanów, Zosia dołącza do elity polskich influencerów. Niestety miłosna afera z jej byłym chłopakiem staje się coraz głośniejsza, gdy ten wiąże się z seksowną fit-blogerką Paulą (Joanna Koroniewska-Dowbor), a o Violę upomina się dawna, mroczna przeszłość. Kiedy pikantne szczegóły i skrywane sekrety wychodzą na jaw, Zosię czeka konfrontacja z trudną do zaakceptowania prawdą o środowisku, do którego tak bardzo pragnęła należeć.





Gatunek: dramat, obyczajowy





Obsada: Karina Rezner (debiut), Olga Kalicka („Dziewczyny z Dubaju®”, „Rodzinka.pl”), Joanna Koroniewska-Dowbor („M jak miłość”, „Daleko od noszy”), Kamil Wodka („Sexify”, „Legiony”), Mateusz Banasiuk („Furioza”, „Czerowne maki”), Rafał Królikowski („To musi być miłość”, „Planeta Singli. Osiem historii”), Stanisław Banasiuk („Ojciec Mateusz”, „Prawo Agaty”), Magda Czerwińska („Kret”, „Johnny”), Karolina Szymczak („Polityka”, „Babilon”), Dominika Kachlik („O psie, który jeździł koleją”, „Bracia”), Adrianna Izydorczyk („Pokolenie Ikea”), Michał Piróg („Dziewczyny z Dubaju®”, „Wkręceni 2”), Patryk Szwichtenberg („Stulecie winnych”), Magdalena Perlińska („Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”), Wojtek Gola, Kevin Lutolf, Anna Maria Olbrycht, Paulina Stojanowska, Barbara Sarah Szczypiór, Mateusz Waligóra

W rolach głównych w filmie, który zabierze widza w zapierającą dech w piersiach podróż po najbardziej malowniczych zakątkach Europy, zobaczymy: debiutującą Karinę Rezner, Olgę Kalicką, Kamila Wodkę, Mateusza Banasiuka, Joannę Koroniewską-Dowbor, Rafała Królikowskiego, Magdalenę Czerwińską, Karolinę Szymczak, Dominikę Kachlik, Michała Piróga, Adriannę Izydorczyk, Magdalenę Perlińską i Patryka Szwichtenberga oraz imponującą plejadę internetowych sław. Wśród nich, m.in.: współzałożyciel i współwłaściciel Fame MMA Wojtek Gola, influencerzy i influencerki: Mrs. Lillyy, Grupa 6IXTEEN, Barbara Sarah Szczypiór „Barbeliciouss”, modelka Anna Maria Olbrycht oraz model i twarz marek Campari, Bvlgari, Aston Marin - Kevin Lutolf. Wspólnie ujawnią oni ciemne aspekty życia idoli, na co dzień schowane za błyszczącymi ekranami smartfonów i zdemaskują prawdziwe oblicze internetowego show-biznesu.Produkcja: Polska 2024Reżyseria: Szymon Gonera („Superheroes”)