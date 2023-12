EMMA I CZARNY JAGUAR w kinach od 9 LUTEGO

Zobacz zwiastun najnowszego filmu od twórców światowych przebojów „Mia i biały lew” oraz „Wilk, lew i ja”, które w samej tylko Polsce obejrzało blisko 700 000 widzów! Tym razem Gilles i Prune de Maistre powracają z nową, fascynującą opowieścią o przyjaźni dzieci i wspaniałych zwierząt. „Emma i czarny jaguar” to pasjonująca wyprawa do serca Amazonii, gdzie w przepięknych okolicznościach przyrody rozkwita niezwykła znajomość dorastającej dziewczynki i czarnego jaguara. Połączeni zdumiewającą więzią przyjaciele, dadzą wszystkim niezapomnianą lekcję zaufania, szacunku i ekologii oraz pokażą, że przyszłość planety i ochrona dóbr naturalnych jest – jak nigdy – w naszych rękach. „Emma i czarny jaguar” tylko w kinach od 9 lutego!

Sympatyczna Emma dorasta w amazońskiej dżungli, mając za towarzysza przygód i zabaw Hope – małego czarnego jaguarka. Niestety, ich piękna i zażyła relacja kończy się wraz z przeprowadzką dziewczynki do Nowego Jorku. Z dala od rodzinnych stron, Emma nie przestaje jednak marzyć o powrocie do deszczowych lasów i ukochanego zwierzaka. Mijają lata. Nastoletnia już Emma, która z czasem przyzwyczaiła się do życia w wielkim mieście, odkrywa, że amazońskiej puszczy zagrażają okrutni łowcy zwierząt. Nie wahając się ani chwili, dziewczynka wyrusza do krainy dzieciństwa, aby uratować swojego przyjaciela. Pomaga jej w tym przebojowa nauczycielka biologii – pani Anja. Razem zrobią wszystko, by odnaleźć Hope i ocalić jaguara przed tymi, którzy dla zysku nie zawahają się zniszczyć dzikiej przyrody.

Gatunek: familijny, przygodowy

Produkcja: Francja, 2024

Scenariusz: Prune de Maistre („Mia i biały lew”, „Wilk, lew i ja”)

Reżyseria: Gilles de Maistre („Mia i biały lew”, „Wilk, lew i ja”)

Obsada:(„Święta na zamówienie”, „Samarytanin”)(„Wieczny singiel”, „Nowe życie”),(„Cząstki kobiety”, „Billie Holiday”),(„Duchy”, „Nowe życie”),(„Mayans M.C.”)