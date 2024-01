BACK TO BLACK. HISTORIA AMY WINEHOUSE. Wkrótce w kinach

„Back to Black. Historia Amy Winehouse” przedstawia pełną pasji historię niezwykłej artystki, ukazując jej młodzieńcze lata w Londynie oraz drogę do światowej sławy. Główną rolę zagrała wschodząca gwiazda kina Marisa Abela („Branża”). Na ekranie partnerują m.in. zdobywca nagrody BAFTA Jack O'Connell jako Blake Fielder-Civil, Eddie Marsan jako Mitch Winehouse, Juliet Cowan jako Janis Winehouse oraz nominowana do Złotego Globu i Oscara Lesley Manville jako babcia Amy, Cynthia. Film wyreżyserowany przez Sam Taylor-Johnson, uznaną artystkę wizualną i reżyserkę („Pięćdziesiąt twarzy Greya”), został wyprodukowany przez STUDIOCANAL oraz Monumental Pictures, przy pełnym wsparciu wytwórni muzycznych Universal Music Group oraz SONY Music Publishing.