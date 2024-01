Cena nie gra roli Jakub Kucner

Na oddział intensywnej terapii trafia młoda dziewczyna po próbie samobójczej. Jej ojciec nie wierzy, że córka targnęła się na swoje życie. Prywatne śledztwo w tej sprawie zaczyna prowadzić jej przyjaciel Tymon. Szybko odkrywa, że Anka przed wypadkiem interesowała się śmiercią Leona i tajemniczą działalnością własnego ojca. Idzie więc tym tropem. Ślady doprowadzają go do agencji modeli i niejakiego R.D. Żeby dowiedzieć się prawdy o R.D., Tymon zatrudnia się jako model. Kim jest R.D.? Jakie ma powiązania z ojcem Anki? Czy Tymon jest bezpieczny? I co kryje się za agencją werbującą młodych mężczyzn na pokazy mody?

„Cena nie gra roli” inspirowana jest przeżyciami osobistymi i propozycjami, jakie dostawał autor, kiedy został Misterem Polski i Wicemisterem Global, oraz opowieściami trzech uczestników konkursu, którzy zdecydowali się dla kariery pójść na całość. To dzięki ich historiom Jakub Kucner zagląda do brutalnego świata mody, w którym nie ma żadnych granic, a młodzi ludzie służą jedynie do spełniania zachcianek bogatych i wpływowych klientów.

