Niewydarzone historie Cezary Jurkiewicz

W Twoich dłoniach spoczywa zbiór historii z mojego życia. Ich wyjątkowość polega na tym, że wszystkie są zmyślone. Przez ostatnie miesiące moje pióro sączyło kłamstwa niczym krople kiepsko oczyszczonej wody z przeterminowanego filtra. To zdanie również jest kłamstwem, bo nigdy nie trzymałem pióra w ręku, a kałamarz znany mi jest wyłącznie z rycin pożółkłych podręczników do historii.



Zmyśliłem wszystko w celach komediowych.



Dla dobra komedii kłamałbym Wam prosto w oczy, ale niestety jest to niemożliwe, bo to książka – i nasz wzrok najpewniej nigdy się nie spotka. A chciałbym.



Miłego czytania!



Cezary Jurkiewicz