Jej drugie życie Manula Kalicka

Seria bestsellerowych łotrzykowskich powieści z Irenką Górecką – sprytną tancerką kabaretową – w roli głównej. Wojenne i powojenne losy zwykłych ludzi, którzy stają w obliczu sytuacji często groźnych, czasem groteskowych, a niekiedy śmiesznych.

Muszą normalnie żyć w nienormalnym czasie.

To się czyta, i to znakomicie!

Maria hrabina Łęska i profesor Leon Rosenblatt, znany historyk sztuki, po dramatycznej ucieczce z okupowanej Polski znaleźli się w Londynie. On został szefem zespołu zajmującego się poszukiwaniami zrabowanych w Polsce przez hitlerowców dzieł sztuki, ona współpracuje z angielskim wywiadem. Zbliża się koniec 1944 roku. Hrabina otrzymuje nieoczekiwaną propozycję udziału w niebezpiecznej tajnej misji na terenie Niemiec. Trzeba odzyskać pewne dokumenty, których ujawnienie naraziłoby na szwank Koronę Brytyjską. Bohaterowie wyruszają do ogarniętej wojennym zamętem Europy. Na miejscu przekonują się, że w zamku Waldstein w pokrytej śniegiem Bawarii toczy się wielka gra…Książka – jak zwykle u Manuli Kalickiej – trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej strony.

Udostępnij