ARMIA zagra pierwszą płytę - trasa 2024

W 2024 roku zespół Armia będzie obchodził 40-lecie obecności na scenie. Z tej okazji planowana jest trasa koncertowa, podczas której zespół wykona w całości swoją pierwszą płytę.

Zespół Armia powstał w wyniku zetknięcia się trzech osobowości polskiej niezależnej sceny lat osiemdziesiątych: Tomasza Budzyńskiego (Siekiera), Roberta Brylewskiego (Brygada Kryzys, Izrael) i filozofa Sławomira Gołaszewskiego. Do tej pory zespół wydał kilkanaście płyt, z czego wydana w 1990 roku „Legenda” zaliczana jest do klasyki polskiej muzyki rockowej. Ale to na pierwszej płycie z ikonicznym Indianinem na okładce, wykrystalizował się oryginalny i jedyny w swoim rodzaju styl i brzmienie zespołu. Takie utwory jak „Niewidzialna Armia”, „Zostaw to” czy „Hejszarawiara” są wizytówką tej płyty. Po latach znów będzie można usłyszeć je na żywo.