„Okruchy” Stanisław Beniowski

Okruchy to fascynująca podróż przez prawie pięćset lat i pięć kontynentów. W swoim zbiorze opowiadań Stanisław Beniowski pozwala Czytelnikom delektować się okruchami życia codziennego. Przenosi ich do opuszczonego sanatorium nawiedzanego przez siły nieczyste, pozwala odwiedzić szwajcarskie centrum badań nad sztuczną inteligencją, a nawet… bawić się na szalonej imprezie integracyjnej w Szanghaju.

Co łączy te na pozór odległe miejsca i wydarzenia? Czy pozbawiony majątku szlachcic może zrozumieć dylematy współczesnego technologicznego geniusza?

Autor przemyślnie miesza wątki i postaci, wplatając w prozaiczną rzeczywistość odrobinę magii.

Wszystko po to, by spróbować opisać ludzki los w całej jego złożoności. Z najbardziej odległych cząstek wspomnień powstają bowiem najbardziej przenikliwe opowieści…



