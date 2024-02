Już tylko 20 dni dzieli widzów od jednej z największych premier pierwszego kwartału i całego 2024 roku. Nagradzany twórca Denis Villeneuve już 29 lutego przedstawi dalszy ciąg sagi o Diunie w filmie „Diuna: Część druga”. Jest to następna odsłona serii na podstawie słynnej powieści Franka Herberta. Film ukaże imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

„Diuna: Część druga” powraca z dotychczasowymi i nowymi gwiazdami, wśród których znaleźli się między innymi nominowany do Oscara Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, nominowany do Oscara Josh Brolin, nominowany do Oscara Austin Butler, nominowana do Oscara Florence Pugh, nagrodzony Oscarem Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux i laureat Oscara Javier Bardem.