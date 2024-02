„Wolność, seksualność, miłość. Jak nie zabić namiętności” Zdzisław Sybilski, Sabina Kummer-Wesenberg

Natura ludzkiej seksualności wcale nie jest tak oczywista, jak mogłaby się nam wydawać.

„Wolność, seksualność, miłość” to książka, która w nowatorski, nieco prowokacyjny sposób porusza tematykę ludzkiej, a zwłaszcza kobiecej seksualności. Zawarte w niej informacje, mimo, że zgodne z prawdą i nauką, mogą wywołać oburzenie wśród niektórych Czytelniczek i Czytelników. Autorzy mają jednak nadzieję, że jednocześnie zasieją w ich głowach nieco skłaniającego do refleksji niepokoju, który będzie zachętą do odrzucenia lub zmodyfikowania utartych schematów. Sabina Kummer-Wesenberg i dr Zdzisław Sybilski w swojej książce poruszają tematy dotyczące moralności, zazdrości, zaburzeń seksualnych, niepłodności, a przede wszystkim wpływu wychowania na seksualność kobiet. Poświęcają także uwagę takim zagadnieniom jak: strategie wyboru partnera, język ciała, osiąganie orgazmu czy skuteczne metody flirtu. Czytelnicy znajdą też w książce sporo kontrowersyjnych tematów dotyczących pornografii, zdrad, swobody seksualnej oraz naturalnej skłonności człowieka do poliamorii. Przede wszystkim jednak przeczytają o wolności. Wolności wyboru, wolności seksualnej i wolności decydowania o swoim życiu.

