„Zaproszenie do raju” Magdalena Lisowska

Łatwo wstąpić do raju. Ale czy równie łatwo można go opuścić?

Diana jest młodą, świadomą swoich walorów kobietą, która bez skrupułów wykorzystuje je w relacjach z mężczyznami. Gdy do jej zespołu w pracy dołącza nowa przełożona – Anita – przekonuje się, że i kobietom potrafi zawrócić w głowie. Nieoczekiwanie Diana zostaje zaproszona na imprezę, która wydaje jej się intrygująca, ale i niebezpieczna. Choć waha się, czy pójść za namową przystojnego nieznajomego, przy wsparciu oddanej przyjaciółki decyduje się wstąpić do świata rozpusty i grzechu. Tajemniczy Mistrz otworzy przed nią drzwi do Raju i rozbudzi w niej nieznane dotąd żądze. Wkrótce Diana będzie musiała stanąć przed trudnym wyborem między dawnym kochankiem, który wciąż walczy o jej względy, a zaborczym i władczym Mistrzem, przyciągającym ją niczym magnes. Czyje ramiona wybierze?

