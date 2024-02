trasa PUNKY REGGAE live 2024

Już 16 lutego br. rusza jubileuszowa trasa PUNKY REGGAE live 2024 !!! FARBEN LEHRE + THE BILL + LENIWIEC + support 20 koncertów na XX-lecie PRlive - w Warszawie & Krakowie 6 kapel na scenie !

16 luty (piątek) – BYDGOSZCZ / Over the Under (+ KONKUBENT)

17 luty (sobota) – ŁÓDŹ / Scenografia (+ DE ŁINDOWS)

23 luty (piątek) – SOSNOWIEC / Komin (+ TainT)

24 luty (sobota) – GOMUNICE / Bogart (+ DE ŁINDOWS)

01 marca (piątek) – GDYNIA / Podwórko.art. / Ucho (+ DE ŁINDOWS)

02 marca (sobota) – CHOJNICE / Browar Chojnice (+ DE ŁINDOWS)

08 marca (piątek) – LUBLIN / Zgrzyt (+ DE ŁINDOWS)

09 marca (sobota) – DUKLA / Browar Dukla (+ DE ŁINDOWS)

10 marca (niedziela) – KIELCE / Garaż (+ KONKUBENT)

15 marca (piątek) – SZCZECIN / Słowianin (+ DE ŁINDOWS)

16 marca (sobota) – SULĘCIN / U Bulka (+ DE ŁINDOWS)

22 marca (piątek) – ZABRZE / CK Wiatrak (+ RASTAFAJRANT)

23 marca (sobota) – WROCŁAW / Stary Klasztor (+ PRAWDA, 4dziki)

05 kwietnia (piątek) – POZNAŃ / 2Progi (+ 4dziki)

06 kwietnia (sobota) – GŁOGÓW / Mayday (+ 4dziki)

12 kwietnia (piątek) – BIAŁYSTOK / Gwint (+ RAGGABARABANDA)

13 kwietnia (sobota) – WARSZAWA / Proxima (+ AKURAT, GUTEK & ZENEK KUPATASA)

14 kwietnia (niedziela) – TORUŃ / Lizard King (+ DE ŁINDOWS)

19 kwietnia (piątek) – JAROSŁAW / Decybel (+ STACJA B.)

20 kwietnia (sobota) – KRAKÓW / Studio (+ AKURAT, GUTEK & ZENEK KUPATASA)

Udostępnij