„Budda. Dzieciak ‘98” w kinach od 22 marca

W 2024 roku przekazał na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 100 000 zł, rozdał swoim fanom pieniądze i markowe samochody, podarował skrzynię pieniędzy dla Domu Dziecka, pomaga zwierzętom a jego wielbicieli można liczyć w milionach. Pełna emocji oraz luksusowych perełek motoryzacji przejażdżka przez życiowe trudności i osiągnięcia jednego z najpopularniejszych polskich influencerów: Kamila Labuddy znanego publiczności internetu pod pseudonimem „Budda”. Film w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego – współtwórcy hitu „Ania” opowiadającego o życiu znanej aktorki Ani Przybylskiej, który zobaczyło w kinach ponad 600 000 widzów. Jednym z koproducentów jest firma Platige Image, odpowiedzialna m.in. za pracę przy serialu Netflixa „Wiedźmin”.

Kamil Labudda pochodzi z Krakowa, gdzie przeżył trudne dzieciństwo: ojciec był alkoholikiem, a w dniu 18. urodzin matka wyrzuciła go z domu. Został bez dachu nad głową, ale uratowała go miłość jego dziewczyny, z którą kochają się aż do dziś. Te zdarzenia z młodości sprawiły, że w ciągu zaledwie kilku lat został multimilionerem i idolem polskich nastolatków. Każde z jego kont na Instagramie i Youtube śledzi ponad 2 miliony osób. Swoje filmy, w których jeździ imponującymi sportowymi samochodami, kręci z wykorzystaniem nowoczesnych kamer i dronów. Po najlepsze ujęcia nie zawahał się pojechać nawet do Czarnobyla. Oto historia jego życia, w której zdradza przepis na sukces w intrenecie. To niezwykle inspirująca, uniwersalna opowieść o sile charakteru i determinacji w spełnianiu marzeń.

Jednym z koproducentów filmu jest Platige Image - polskie studio produkcyjne i postprodukcyjne znane m.in. z pracy przy serialu Netflixa „Wiedźmin”. Studio odpowiadało także za przygotowanie oprawy wizualnej do filmu.

Gatunek: dokumentalny

Produkcja: Polska 2024

Reżyseria: Krystian Kuczkowski („Ania”, „Maryla. Tak kochałam”, „Krzysztof Krawczyk - całe moje życie”), Kamil „Budda” Labudda

Obsada: Kamil „Budda” Labudda, Krzysztof Hołowczyc, Wojciech Gola

Dystrybucja: