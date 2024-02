„Zostaw” – premierowy utwór Dawida Tyszkowskiego, Miuosha i Zespołu „Śląsk” zapowiada nowy album: „Pieśni Współczesne. Tom II”!

Właśnie ukazał się pierwszy singiel promujący nadchodzące wydawnictwo Miuosha oraz Zespołu „Śląsk” – „Pieśni Współczesne. Tom II”. Utwór „Zostaw” z gościnnym udziałem Dawida Tyszkowskiego jest już dostępny do odsłuchu w serwisach streamingowych.

Dwa Fryderyki, Złote i Platynowe Płyty, wyprzedane trasy koncertowe oraz ogromne uznanie odbiorców polskiej muzyki, określających ten projekt jako jeden z najlepszych w historii – tak w skrócie można opisać współpracę Miuosha i Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, której korzenie sięgają 2021 roku. Po trzech latach od premiery pierwszej części „Pieśni Współczesnych” na rynek trafi ich kontynuacja, na którą czekają chyba wszyscy. „Pieśni Współczesne. Tom II” pojawią się na sklepowych półkach już jesienią 2024! Pre-order albumu dostępny jest na stronie www.piesniwspolczesne.com.

Nowe wydawnictwo zapowiada singiel „Zostaw” z gościnnym udziałem Dawida Tyszkowskiego, którego miłośnicy „Pieśni Współczesnych” doskonale znają z trasy koncertowej promującej album. Utworu można już słuchać w serwisach streamingowych. Singlowi towarzyszy też teledysk wyprodukowany przez Bosko Films i Warsaw Virtual Studio. Za oprawę graficzną odpowiada Osom Studios.

Raz na cały świat dochodzi do spotkania sił, przesycenia energii istnień krążących na ślepo w nicości wszystkiego co potrafią zbudować. Spojrzenia pełne odgadywania przenikają się ze sobą w piękny i nieobliczalny sposób, zmieniając obraz kolejnych dni. Między utarte smutną symboliką rutyny przeżywania nas samych wnoszą coś pięknie zaskakującego. Razem tworzą nowe. Ten album to te momenty – raz na cały świat.



„Pieśni Współczesne”

Pierwsza odsłona projektu „Pieśni Współczesne” wywołała olbrzymie poruszenie. Okazało się, że utwory podsycone lokalną mitologią mogą rzucać nowe spojrzenie na ludzkie sprawy. Każda z pieśni w aktualny sposób poruszała ponadczasową tematykę, śmiało czerpiąc z tradycji ludowych Ziemi Śląskiej i Beskidu Śląskiego oraz nawiązując do ludowych wierzeń, wartości i historii. Uwagę przykuła jednak nie tylko tematyka, ale i skala projektu, w który oprócz Miuosha zaangażowanych było ponad 140 osób, w tym uznany na całym świecie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz jedni z najpopularniejszych polskich wokalistów. Rozmachem i bogactwem kompozycji zachwyci zapewne także album „Pieśni Współczesne. Tom II”, którego premiera została zaplanowana na wrzesień 2024.

Pre-order dostępny na stronie www.piesniwspolczesne.com.



Wydawca albumu: Fandango Records

Partnerzy albumu: Miasto Katowice, Zespół Śląsk, Ladidadi