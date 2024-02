„Borderlands” – adaptacja popularnej gry z gwiazdorską obsadą w kinach od 9 sierpnia

Film „Borderlands” to adaptacja jednej z najpopularniejszych serii gier komputerowych o tym samym tytule. Za jej ekranizację zabrał się producent hitów „Uncharted”, „Spider-Man” i „Venom”.

Opis filmu



Lilith (Cate Blanchett), łowczyni nagród o szemranej reputacji powraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, najbardziej porąbane miejsce we wszechświecie. Ma tu odnaleźć zaginioną córkę Atlasa, najpotężniejszego drania w galaktyce, który skrzywdziłby nawet muchę. W tym celu kompletuje odjechaną ekipę w składzie: Roland (Kevin Hart), najemnik, który nie bierze jeńców; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), słodka nastolatka z zamiłowaniem do demolki; Krieg (Florian Munteanu), mięśniak o bicepsie większym od mózgu; Tannis (Jamie Lee Curtis) archeolożka, której niestraszne żadne ruiny oraz Claptrap (Jack Black), cwany robot o niewyparzonej gębie. Razem będą musieli stawić czoła całej plejadzie krwiożerczych Obcych i zdegenerowanych pandorskich gangsterów, by wywinąć się z pułapki i odkryć tajemnicę, mogącą zaważyć na losach wszechświata. Takich dwóch, jak ich sześcioro, to nie ma ani jednego.

Reżyseria: Eli Roth („Hostel”, „Życzenie śmierci”, „Noc Dziękczynienia”)

Obsada: Cate Blanchett („Tar”, „Władca Pierścieni”, „Aviator” - OSCAR, „Blue Jasmine” - OSCAR, „Kopciuszek”, „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”); Kevin Hart („Jumanji: Przygoda w dżungli”, „Agent i pół”, „Polowanie na drużbów”, „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”, „Ojcostwo”, „Prawdziwa jazda”; Jamie Lee Curtis („Wszystko wszędzie naraz” - OSCAR, „Na noże”, „Prawdziwe kłamstwa”, „Halloween”, „Ucieczka z Nowego Jorku”) ; Jack Black („Holiday”, „King Kong”, „Jaja w tropikach”, „Jumanji: Przygoda w dżungli”, „Szkoła rocka”).