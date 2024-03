Wielki kinowy powrót Kevina Costnera - „Horyzont. Rozdział I.”

Co łączy najnowszy film „Horyzont. Rozdział I” z „Tańczącym z Wilkami”, nagradzaną siedmioma statuetkami westernową produkcją sprzed ponad trzydziestu lat? Oczywiście nazwisko Kevina Costnera, który obie wyreżyserował i w obu zagrał. Tym razem zobaczymy nakręcone z rozmachem widowisko. Film pokazuje pełne emocji historie ludzi, którzy ryzykują wszystko, by spełnić swoje marzenia na dalekim amerykańskim zachodzie.

„Horyzont. Rozdział I” to pierwsza część filmowej sagi, który do polskich kin trafi pod koniec czerwca. Producenci zapowiadają gwiazdorską obsadę z Kevinem Costnerem, Sienną Miller, Samem Worthingtonem i Giovanni Ribisi w rolach głównych. Do tego muzyka Johna Debney’a, twórcy ścieżki dźwiękowej do legendarnej „Pasji” i „Króla Rozrywki”.







O filmie: Tysiące marzycieli, poszukiwaczy lepszego jutra, przemierzają bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych z nadzieją na znalezienie swojego miejsca na Ziemi. Narażeni na ataki rdzennych mieszkańców, broniących swojej ziemi i napaści bandytów szukających łatwego łupu, mierzą się z własnymi słabościami i gniewem natury w drodze ku wymarzonemu celowi. W kraju rozdartym krwawą wojną secesyjną krzyżują się losy szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy. Tylko nieliczni z nich dotrą do szczęśliwego kresu tej wielkiej wędrówki. Reżyseria: Kevin Costner („Tańczący z wilkami” – OSCAR, „Bezprawie”) Obsada: Kevin Costner („Tańczący z wilkami”, „Doskonały świat”, „Bodyguard”, „JFK”, „Wodny świat”, „List w butelce”, „Robin Hood: Książę złodziei”, „Yellowstone” – serial);

(„Tańczący z wilkami”, „Doskonały świat”, „Bodyguard”, „JFK”, „Wodny świat”, „List w butelce”, „Robin Hood: Książę złodziei”, „Yellowstone” – serial);

Sienna Miller („Ugotowany”, „Na cały głos” – serial, „High-Rise”, „Foxcatcher”, „Snajper”, „G.I. Joe: Czas Kobry”, „Gwiezdny pył”); Sam Worthington („Avatar: Istota wody”, „Przełęcz ocalenia”, „Starcie tytanów”, „Salto”, „Terminator: Ocalenie”, „Chata”, „Everest”, „Człowiek na krawędzi”);



Giovanni Ribisi („Szeregowiec Ryan”, „Avatar”, „Ted”, „Dotyk przeznaczenia”, „Niebo”, „The Offer” – serial, „Wrogowie publiczni”, „Selma”);



Jena Malone („Igrzyska śmierci”, „Kontakt”, „Wszystko za życie”, „Donnie Darko”, „Duma i uprzedzenie”);

Jamie Bower (“Stranger Things”, “Harry Potter i insignia śmierci”).