„Numer drugi” Mariusz Zieliński

Pierwszego maja marketingowiec, Dariusz Nowak, uległ wypadkowi. Od tamtej pory nic już nie było takie samo. Niespodziewanie trafił do świata równoległego– Polski przypominającej tę z czasów PRL-u, w której nadal obowiązują kartki na alkohol, a agenci SB pilnują ładu i porządku.

W nowej rzeczywistości Dariusz starał się wystrzegać kłopotów, jednak te szybko go odnalazły… Teraz musi uciekać zarówno przed SB, jak i Dorotą, byłą narzeczoną swojego alter ego. Znajduje schronienie w mieszkaniu działacza opozycji, jednak jego spokój nie trwa długo. Agenci wpadają na jego trop, a on marzy już tylko o tym, by móc wrócić do domu. Jednak… czy to w ogóle możliwe?

