„Dziury w ziemi” Grzegorz Mórdas-Żyliński

Nieszczęścia, katastrofy, choroby, konflikty zbrojne… Wyobraź sobie, że to wszystko w jednej chwili znika. W zamian otrzymujesz szansę na nieskończony rozwój i życie, jakie sobie wybierzesz. To możliwe dzięki Światowi Prim, stworzonemu przez Maurice’a Purkhavkę w drugiej połowie XXI wieku.

Tylko tam człowiek może funkcjonować tak, jak chce, i bezkompromisowo realizować swoje marzenia. Najpierw jednak musi wziąć udział w naukowym eksperymencie, który wymaga pełnej izolacji od świata oraz… podłączenia swoich narządów zmysłów do specjalnego komputera. Wrodzona ciekawość Michała, młodego fizyka i doktoranta uniwersytetu w Katowicach, nie pozwala mu przejść obojętnie wobec intrygującej oferty fundacji Terra. Co więcej, eksperyment może uwolnić go od kłopotów, w jakie

mimowolnie wpadł. Michał zgłasza więc swój udział. Nie wie jednak jeszcze, że w tej misji nic nie będzie takie, jak się wydaje…

