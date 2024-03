„Poza szlakiem” Barbara Korytkowska

Czy można zakochać się na nowo z sercem rozerwanym na pół?

Alicja naiwnie wierzy, że nic nie może popsuć jej planów. Kocha i ufa do tego stopnia, że jest w stanie rzucić wszystko i za miłością pojechać na drugi koniec świata. Gdy jednak decyduje się na tak odważny krok, w jednej chwili traci nie tylko ukochaną osobę, lecz także nadzieję na szczęście. Wszystko się zmienia, gdy poznaje tajemniczego Noah. Nowa miłość niespodziewanie zaczyna smakować o wiele lepiej niż pierwsza, jednak Alicja zapomina, że w życiu nic nie jest nam dane raz na zawsze. Wkrótce emocjonalny rollercoaster rozpędza się na nowo, a rozczarowana i zraniona kobieta staje się łatwym celem do wykorzystania w misternie uknutym planie zemsty… „Poza szlakiem” to podróż pełna emocji, która rozpoczyna się od rozgoryczenia, zahacza o euforię, by wreszcie skończyć się na dnie rozpaczy – tam, skąd powrót na właściwy szlak jest niezwykle trudny… ale nie niemożliwy.

