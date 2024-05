„Królestwo zwierząt” od 14 czerwca w kinach

„Królestwo zwierząt” to najnowszy film w reżyserii Thomasa Cailleya, nagrodzony pięcioma Cezarami, najważniejszymi nagrodami filmowymi we Francji. Zbierający entuzjastyczne recenzje (aż 84% pozytywnych opinii na portalu Rotten Tomatoes!) hit francuskich kin (ponad 1 milion widzów!) opowiada o rodzinie próbującej odnaleźć się w świecie genetycznej epidemii. Film ten uplasował się na 11. miejscu w zestawieniu rodzimych produkcji, które we Francji w 2023 roku przekroczyły barierę jednego miliona sprzedanych biletów. Ten niezwykle oryginalny projekt otwierał prestiżowy konkurs Un Certain Regard na festiwalu w Cannes w 2023 roku oraz został doceniony przez liczne międzynarodowe festiwale w tym m.in.: w Londynie, Busan, Palm Springs, Sitges i na Warszawskim Festiwalu Filmowym. W rolach głównych wystąpili: Romain Duris („Heartbreaker. Licencja na uwodzenie”), Adèle Exarchopoulos („Życie Adeli – Rozdział 1 i 2”) i Paul Kircher („Mała lekcja miłości”). „Królestwo zwierząt” od 14 czerwca tylko w kinach.