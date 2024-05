Metallica - 6.07 - WARSAW TAKEOVER

Oto szczegółowe informacje na temat wielu działań związanych z dodatkowymi atrakcjami, które będą miały miejsce w sobotę, 6 lipca w ramach METALLICA WARSAW TAKEOVER. Fani będą mieli możliwość m.in.:

- zobaczyć trzy filmy: “Cliff ‘Em All”, “Cunning Stunts” oraz “Orgullo, Pasion y Gloria: Tres Noches En La Ciudad de Mexico”,

- wziąć udział w spotkaniu autorskim z fotografem zespołu - Rossem Halfinem – autorem książki „Metallica. The Black Album In Black & White Book”,

- uczestniczyć w koncertach zespołów: The Legacy i Rusty Head w Klubie Proxima.

Multikino Złote Tarasy, Warszawa, ul. Złota 59

Godz. 11:00

Metallica Film Fest

“Cliff ‘Em All” - to pierwsze nagranie video Metalliki stanowi hołd dla zmarłego pierwszego basisty Cliffa Burtona. Jest to dowód uznania dla jego niesamowitego talentu i naprawdę wyjątkowej osobowości, jaką był. “Cliff ‘Em All” przedstawia nagrania z koncertów od 1983 do 1986 roku i wyróżnia go to, że jest to jedyne „oficjalne” wydanie DVD/wideo prezentujące genialną grę Burtona. Oryginalne nagranie na VHS zostało wydane w 1987 r. (DVD ukazało się w 1999 r.).

“Cunning Stunts” - wydany w 1998 roku film „Cunning Stunts” został nakręcony w Fort Worth w Teksasie w dniach 9–10 maja 1997 roku podczas trasy koncertowej „Poor Touring Me”, która promowała „Load” (i ostatecznie „Re-Load”). To była era, w której Metallica nadal przekraczała granice zarówno pod względem muzycznym, jak i koncertowym, czego dowodem jest ten film.

“Orgullo, Pasion y Gloria: Tres Noches En La Ciudad de Mexico” - trzy noce w Mexico City ze 155 000 szalonych fanów zespołu Metallica! Każdego wieczoru była inna setlista, zespół zagrał aż 34 piosenki! Ten zestaw DVD został wydany w krajach hiszpańskojęzycznych dopiero w 2009 roku (wydano także wydanie brazylijskie w języku portugalskim). Materiał został nakręcony przez wieloletniego współpracownika Metalliki, Wayne’a Ishama.

Więcej informacji i bilety na to wydarzenie: https://multikino.pl/ wydarzenia/metallica-film- fest-three-filmsthree-eras

Godz 17:30

Metallica. The Black Album In Black & White Book

Ross Halfin – spotkanie autorskie

Fotograf Ross Halfin współpracuje z Metalliką od czterdziestu lat. Jego najnowsza oficjalna książka – „Metallica. The Black Album in Black & White” - upamiętnia jeden z najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów i zawiera klasyczne i wcześniej niepublikowane zdjęcia. Halfin był z zespołem podczas nagrywania albumu w hollywoodzkim studiu One on One oraz podczas długiej trasy koncertowej. Zapraszamy na spotkanie autorskie (w języku angielskim), podczas którego będzie możliwość zadawania pytań.

Więcej informacji i bilety na spotkanie: https://multikino.pl/ wydarzenia/ross-halfin-qa- spotkanie-autorskie

Klub Proxima, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 99A

Godz 18:30

Koncerty zespołów The Legacy i Rusty Head

Będziemy świadkami dużego muzycznego wydarzenia! Jako zwieńczenie dnia „WARSAW TAKEOVER” na scenie Proximy pojawią się zespoły: The Legacy i Rusty Head. Pierwszy z zespołów funkcjonujący na scenie razem od ponad roku wykonuje covery utworów Iron Maiden i on jako pierwszy rozgrzeje publiczność zgromadzoną w Proximie. Następnie na scenie wystąpią muzycy z zespołu Rusty Head, którzy regularnie koncertują od 25 lat. Rusty Head przygotowują na tę specjalną okazję niepowtarzalny, ponad dwugodzinny set utworów Metalliki.

Oprócz koncertów powyższych zespołów, Antyradio wraz z fanklubem Metalliki Overkill.pl przygotowało wiele konkursów oraz niespodzianek, dlatego warto pojawić się na tym wspaniale zapowiadającym się wydarzeniu!

Więcej informacji i bilety dostępne na https://www.overkill.pl/ Warsaw-Takeover-bilety,9182. html oraz w dniu koncertu w klubie.





METALLICA





M72 WORLD TOUR 2023-2024





05.07.2024 – WARSZAWA – PGE NARODOWY

06.07.2024 – WARSAW TAKEOVER

07.07.2024 – WARSZAWA – PGE NARODOWY