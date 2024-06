Wieczór kawalerski do kin trafi już 5 lipca

O czym opowiada film?





Mario (Mateusz Banasiuk) i Janek (Rafał Zawierucha)postanawiają zorganizować epicki wieczór kawalerski dla swojego przyjaciela. Idea jest prosta. „Co stanie się w Vegas, zostaje w Vegas". Do dyspozycji ma być wszystko, co normalnie rozbiłoby każde narzeczeństwo, i to w ilościach bez limitu. Kobiety warte grzechu (Joanna Opozda, Magdalena Perlińska), używki o mocy tsunami i inne atrakcje wyjęte żywcem z Hollywood. Jednak, gdy na imprezę wbija gangster (Jan Wieczorkowski) z obstawą, perfekcyjnie zaplanowany wieczór zaczyna zmierzać ku katastrofie. Trzej przyjaciele będą musieli kierować się nie tylko zamiłowaniem do zakazanych substancji, ale też instynktem przetrwania. Istnieje bowiem realna obawa, że do wesela się nie zagoi…





Reżyseria: Szymon Gonera („Dziewczyna influencera”, „Superheroes”)

Obsada:

Mateusz Banasiuk („Czerwone maki”, „Furioza”, „Płynące wieżowce”, „7 uczuć”,

„Wszystko, co kocham”, „Dziewczyna influencera”)

Joanna Opozda („Planeta singli”, „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”,

„Pech to nie grzech”, „Wygrać marzenia”, „Brigitte Bardot cudowna”)

Jan Wieczorkowski („Czas honoru” - serial, „Dywizjon 303”, „Plan lekcji”, „Szamanka”,

„U Pana Boga za piecem”, „To ja, złodziej”)

Rafał Zawierucha („Pewnego razu w Hollywood”, „Miłość na pierwszą stronę”, „Bogowie”,

„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”, „Mistrz”, „Niewidzialna wojna”)

Magdalena Perlińska („Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”, „Dziewczyna influencera”,

„Bartkowiak”, „Wygrać marzenia”)

Magdalena Popławska („Atak paniki”, „Prime Time”, „Brokat” – serial, „Osiecka” – serial,

„Czarna owca”, „Podatek od miłości”, „Jestem mordercą”)

Paulina Gałązka („Dziewczyny z Dubaju”, „Sami swoi. Początek”, „Kamienie na szaniec”,

„Powidoki”, „Furioza”, „Juliusz”, „Fuks 2”, „Klangor – serial)





Gatunek: komedia

Produkcja: Polska 2024

Dystrybucja w Polsce: Monolith Films