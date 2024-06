„Zak i Wowo: Tropiciele magii”

Twórcy roztańczonej „Baleriny” i rozpalających serca „Niezgaszalnych” zapraszają na niezwykłą podróż po krainie pełnej magii i zdumiewających zwierząt. W zapierającej dech w piersiach wędrówce po miejscach nie z tego świata towarzyszyć wam będzie zaczarowany olbrzym, skurczony do rozmiarów

słodkiego futrzaka i ekipa jego wiernych kompanów . Wspólnie odkryjecie, co to prawdziwa przyjaźń i zaufanie. Poznacie niebywałe zaklęcia, moc żywiołów i udacie się w epicką misję ratunkową poza granice wyobraźni.