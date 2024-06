Twórcy oscarowego „Forresta Gumpa” powracają we wzruszającej i epickiej produkcji „Here. Poza czasem”

Współscenarzystą „Here. Poza czasem” jest Eric Roth, który wziął na swój warsztat jedną z powieści graficznych autorstwa Richarda McGuire’a z 2014 roku. Akcja filmu rozgrywa się w pewnym amerykańskim domu na przestrzeni jednego stulecia. Hanks i Wright grają małżonków Richarda i Margaret. W „Here. Poza czasem” podglądamy ich zarówno jako licealistów i jak i jako 80-latków. Twórcy obiecują, że adaptacja jest pełną wzruszeń produkcją skierowaną do szerokiej publiczności.

Nowinki techniczne

Reżyser w tym filmie wykorzystał nowinki techniczne, stosowane w grach komputerowych, serialach i programach telewizyjnych. Podpisał umowę z Metaphysic, firmą, która zajmuje się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w przemyśle rozrywkowym. „Here. Poza czasem” jest więc pierwszym projektem, w którym zostaną wykorzystane najnowsze narzędzia sztucznej inteligencji, które w czasie rzeczywistym tworzą maski odmładzające aktorów. Zabieg ten polega na tym, że raz nagrany obraz nie wymaga dopracowywania efektami specjalnymi.

– Tworząc ten film wiedzieliśmy, że mamy ogromną kolekcję zdjęć sprzed lat Toma Hanksa i Robin Wright w różnym wieku, którą następnie mogliśmy cyfrowo przetworzyć i nałożyć im coś w rodzaju „makijażu”, by ich odmłodzić. Na tym efekcie nam zależało i ostatecznie wyszło to dobrze – wyjaśnił Robert Zemeckis.

– Jestem przekonany, że widzowie docenią nasze wysiłki. „Here. Poza czasem” nawiązuje do uniwersalnego tematu – wszak wszystko przemija. To historia jest pełna nadziei. Dopóki żyjesz, wciąż możesz realizować swoje marzenia – dodał w „Vanity Fair”.

O Filmie:



Losy kilku pokoleń krzyżują się w jednym miejscu na ziemi, domu, który jest świadkiem wszystkiego co w ich życiu najpiękniejsze i najbardziej dramatyczne, najzabawniejsze i najbardziej poruszające. To tu dla jednych wszystko się zaczyna, a dla innych kończy. Tutaj rozkwita miłość, spełniają się marzenia, rodzą się przyjaźnie, pasje i przychodzą rozczarowania. Twórcom udaje się w niezwykłej filmowej formie uchwycić istotę ludzkiego losu. Jego blaski i cienie, które wszyscy znamy bez względu na to skąd pochodzimy i gdzie przyszło nam żyć.

Reżyseria: Robert Zemeckis („Forrest Gump” - OSCAR, „Cast Away - poza światem”, „Powrót do przyszłości”, „Lot”, „Kontakt”)

Obsada:

Tom Hanks („Forrest Gump” - OSCAR, „Filadelfia” - OSCAR, „Szeregowiec Ryan”, „Elvis”, „Czwarta władza”, „Sully”, „Cast Away – poza światem”, „Apollo 13”, „Masz wiadomość”, „Bezsenność w Seattle”);

Robin Wright („Forrest Gump”, „Niezniszczalny”, „House of Cards” - serial, „Wonder Woman”, „Everest”, „Moneyball”, „Dziewczyna z tatuażem”, „Beowulf”, „List w butelce”);

Kelly Reilly („Lot”, „Eden Lake”, „Yellowstone” - serial”, „Sherlock Holmes”, „Dzień Bastylii”, „Duma i uprzedzenie”, „Duchy w Wenecji”);

Michelle Dockery („Dżentelmeni”, „Downton Abbey”, „Anatomia skandalu” - serial, „Klucz do wieczności”);

Paul Bettany („Avengers: Czas Ultrona”, „Transcendencja”, „Chciwość”, „Iron Man 3”, „Wimbledon”, „Kod Da Vinci”, „Piękny umysł”)





Dystrybucja w Polsce: Monolith Films