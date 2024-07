Lucas Laufen (Australia) na trasie w Polsce

Pięć lat temu Lucas Laufen postanowił odmienić swoje życie o 180 stopni – przeniósł się ze swojego spokojnego, nadmorskiego miasteczka w Australii do Berlina. Od wydania debiutanckiej EP „Goodbye” w 2016 roku zagrał ponad 150 koncertów po całej Europie, budując przy okazji grupę swoich oddanych fanów. Niedawno wydał nowy album „I know where silence lives”. Właśnie tę płytę będzie promować podczas koncertów w Polsce. Muzyka Lucasa Laufena sprawia, że zatrzymujemy się na chwilę i oddychamy. Ponure falsetowe melodie łączą się tu z lśniącą gitarą. To „nadmorska poezja z dzikiej wyobraźni Australijczyka”. Ten brodacz śpiewa o smutku, izolacji, wolności i wspomnieniach. Czaruje!