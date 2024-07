„HRABIA MONTE CHRISTO” w kinach od 9 sierpnia

Epicka ekranizacja ponadczasowego dzieła Aleksandra Dumasa od twórców świetnie przyjętego filmu „Trzej Muszkieterowie: D'Artagnan”. Opowieść o spisku, zemście, miłości i narodzinach pierwszego na świecie zamaskowanego mściciela. W jego rolę wcielił się laureat Cezara – Pierre Niney („Yves Saint Laurent”), a partneruje mu plejada znakomitych francuskich gwiazd. Historia legendarnego hrabiego, którego czyny do dziś poruszają serca i wyobraźnię kolejnych pokoleń, to nowocześnie zrealizowane, spektakularnie kino przygodowe, pełne niesamowitych zwrotów akcji, efektów i trzymających w napięciu momentów. „Hrabia Monte Christo” zdobył uznanie krytyków na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, otrzymując 11-minutowe owacje i pozytywne recenzje zarówno z zagranicznych, jak i polskich mediów. Zrealizowany za 44 000 000 euro, jeden z najbardziej wyczekiwanych francuskich filmów ostatnich lat, już 9 sierpnia trafi do polskich kin.