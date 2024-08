„Rzeczy niezbędne”. W rolach głównych Dagmara Domińczyk i Katarzyna Warnke

„Rzeczy niezbędne” to opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości, inspirowana poruszającym reportażem „Mokradełko” Katarzyny Surmiak-Domańskiej, której bohaterkami są Ada i Roksana, grane przez Dagmarę Domińczyk, polską gwiazdę światowego hitu „Sukcesja”, i Katarzynę Warnke, która jest także współautorką scenariusza. Opiekę artystyczną nad projektem objęła Agnieszka Holland. „Rzeczy niezbędne” tylko w kinach od 27 września.













W ręce Ady, mieszkającej w Hamburgu uznanej dziennikarki, trafia tajemnicza przesyłka. To książka ze spisanymi pod pseudonimem wspomnieniami kobiety molestowanej w dzieciństwie przez ojca, z imienną dedykacją dla Ady. Dziennikarka decyduje się na spotkanie z autorką, którą okazuje się jej dawna szkolna koleżanka – Roksana. Razem wyruszają w podróż do miasteczka, gdzie dorastały, aby skonfrontować się z matką Roksany, niemym świadkiem jej dziecięcego piekła. Na miejscu okazuje się jednak, że matka twardo strzeże rodzinnych tajemnic, utrzymując obraz idealnego męża i rodziny. Ada postanawia opisać tę skomplikowaną i intrygującą historię w reportażu, choć dla niej, tak naprawdę, temat Roksany nie jest tym najważniejszym w podróży. Sama też musi rozliczyć się̨ z demonami przeszłości – to one nie pozwalają jej pójść naprzód w relacji z partnerem, z którym jest w zaawansowanej ciąży. Emocje między bohaterkami zagęszczają się, a Adzie coraz trudniej zachować dystans i ocenić́, co jest kłamstwem, a co prawdą.



Film wyprodukowany przez ATM Grupa S.A. i RIVA FILMPRODUKTION GMBH w koprodukcji z CANAL+ Polska S.A, ATM System Sp. z o.o. i Wajda Studio Sp. z o.o., współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz FILMFÖRDERUNG Hamburg Schleswig-Holstein GMBH.



Film realizowany w Polsce ze wsparciem finansowym na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przyznanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Gatunek: dramat

Produkcja: Polska 2024

Reżyseria: Kamila Tarabura („Absolutni debiutanci”)

Scenariusz: Kamila Tarabura („Absolutni debiutanci”), Katarzyna Warnke

Obsada: Dagmara Domińczyk („Sukcesja”, „Priscilla”), Katarzyna Warnke („Cały ten seks”, „Kobiety mafii”), Małgorzata Hajewska-Krzysztofik („Forst”, „Informacja zwrotna”), Piotr Żurawski („Wataha”, „Król”), Andrzej Konopka („Chłopi”, „Biała odwaga”)

