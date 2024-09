„Terrifier 3”! Najbrutalniejszy horror tego roku o mordercy w przebraniu klauna w kinach już od 11 października

Trzecia odsłona krwawego slashera, który porwał rzesze wielbicieli horrorów i sprawił, że klaun Art wszedł do panteonu największych zwyrodnialców pop kultury. Myśleliście, że zginął? Sienna też tak sądziła. W końcu osobiście pozbawiła go głowy. Teraz próbuje pozbierać się po rodzinnej tragedii i ułożyć sobie życie. W sennym Miles County wszyscy już szykują się do świąt i nie podejrzewają, że wkrótce poleje się krew. Żądny mordu klaun Art, z pomocą nieczystych sił, powraca, by siać śmierć, zadawać ból i sycić się ludzkim cierpieniem. Tym razem nie działa jednak sam. U jego boku staje ogarnięta szaleństwem zwyrodniała dama. Ta para zgotuje ludziom piekło na Ziemi. Nie oszczędzą nikogo, nawet Świętego Mikołaja. A kres ich potwornej zabawie położyć może tylko Sienna. Ale czy starczy jej sił, by walczyć?

Obsada: Lauren LaVera („Terrifier 2: Masakra w Święta”, „Iron Fist” – serial, „Prawo i porządek” – serial), David Howard Thornton („Masakra w Halloween”, „Gotham” – serial), Daniel Roebuck („Oszukać przeznaczenie”, „Ścigany”, „Agenci T.A.R.C.Z.Y.-serial, „Człowiek z Wysokiego Zamku” – serial).

Gatunek: horror.

Produkcja: USA 2024.

Dystrybucja w Polsce: Monolith Films.