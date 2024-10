„Demon”- przerażający horror o potwornej rodzinnej tajemnicy od 25 października w kinach

Farma położona na uboczu, rodzinny sekret, przerażająca zemsta i tajemnica… W tej krwawej opowieści jest wszystko, co powinien mieć klasyczny horror. „Demon” (The Demon Disorder – tyt. org.) opowiada historię trzech braci Reilly'ch: Grahama, Jake'a i Phillipa. Mężczyźni są uwikłani w dawaną tajemnicę, która ma taką moc, że dosięga członków rodziny nawet zza grobu. Bo zrodzony z grzechów demon szuka zemsty na sprawcach potwornej krzywdy.

Graham powraca do rodzinnego domu zaalarmowany przez młodszego brata, Jake’a, który twierdzi, że coś niepokojącego dzieje się z ich najmłodszym bratem. Phillip od pewnego czasu zachowuje się coraz dziwniej, traci kontakt z rzeczywistością, przestaje być sobą. Gdy Graham i Jake zdają sobie sprawę, że Phillip został opętany przez żądnego krwi demona, nie wiedzą jeszcze najgorszego. To duch ich ojca powrócił, by pomścić dawną krzywdę. Który z nich zabierze do grobu przerażającą rodzinną tajemnicę?

Reżyseria: Steven Boyle

Obsada:

Charles Cottier („Zatoka serc” - serial, „Księżniczka dwóch światów” - serial)

John Noble („Władca Pierścieni: Dwie wieże”, „Fringe: Na granicy światów”, „Obecność 3: Na rozkaz diabła”, „The Boys” - serial)

Dirk Hunter („Zabójca z Tokio”, „Zombie z Berkeley”)

Gatunek: horror

Produkcja: USA, 2024

Dystrybucja w Polsce: Monolith Films