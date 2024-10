Zzwiastun do filmu „Apetyt na więcej. La Cocina” z fantastyczną Rooney Marą

„Apetyt na więcej. La Cocina” to kipiąca emocjami, zrealizowana z niezwykłą błyskotliwością opowieść o burzliwych losach pracowników wielkiej nowojorskiej restauracji. W filmie zagrała dwukrotnie już nominowana do Oscara zjawiskowa Rooney Mara, a wyreżyserował go nagradzany na festiwalu w Berlinie Alonso Ruizpalacios.