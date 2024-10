„Diabeł"- Lubos, Gałązka, Popławska w sercu wojny gangów

Samotny twardziel, jego wierny pies, tajemnicza piękność i dziesiątki trupów, czyli pełnokrwista opowieść o zemście, miłości i śmierci… „Diabeł” to film akcji, jakiego w polskim kinie nie widzieliśmy od lat. Film powstał w ścisłej współpracy z weteranami Jednostki Wojskowej GROM. W rolach głównych wystąpiła gwiazdorska obsada: Eryk Lubos, Paulina Gałązka, Piotr Trojan, Aleksandra Popławska, Krzysztof Stroiński i Aleksandra Konieczna oraz trzy owczarki belgijskie z hodowli Multi-Mission FCI, która przygotowuje psy do trudnych zadań, zwłaszcza w wojskach specjalnych.

Postać Maksa, grana przez Eryka Lubosa, narodziła się podczas rozmów z weteranami Jednostki Wojskowej GROM. Robert Ziębiński, autor scenariusza i powieści „Diabeł”, spędził z żołnierzami ponad dwa lata, słuchając ich opowieści o tym, jak wygląda życie „po armii”. Część weteranów odnajdywała się w cywilnych realiach bez problemów, inni bezustannie szukali swojego miejsca, a pozostali próbowali łączyć przeszłość z teraźniejszością, pracując dla wojska lub „obok” niego. Tak zaczął „rodzić się” Maks „Diabeł” Achtelik - żołnierz wyrzucony ze służby w tajemniczych okolicznościach, który w życiu kieruje się kodeksem honorowy.

Kaja, grana przez Paulinę Gałązkę, jest córką księgowej ojca Maksa. Kaja z całych sił próbuje nie iść śladami matki. Jest młoda, przebojowa, zaangażowana w życie społeczne, choć cieniem na jej przeszłości kładzie się związek z przemocowym mężem. To właśnie Kaja zostanie opoką Maksa, gdy świat usunie mu się spod stóp. To ona pomoże Maksowi przejść przez „piekło”, które zgotowało mu dawne życie. „Podobało mi się w Kai, że nie boi się Diabła i potrafi do niego dotrzeć. W pracy nad rolą okazało się, że musi to być kobieta także doświadczona przez życie, mająca traumę jako ofiara przemocy domowej”, mówi o swojej postaci Paulina Gałązka.

Łabędź, grana przez Aleksandrę Popławską, to kobieta-żołnierz. Skupiona, skoncentrowana, zarządzająca mężczyznami i swobodnie odnajdująca się w męskim świecie. Wedle danych udostępnionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w tym momencie w polskiej armii służy 17 334 kobiet. Łabędź je reprezentuje. Żadna z nich co prawda nie jest dowódczynią oddziału w JW GROM, ale kto wie, co przyniesie przyszłość.