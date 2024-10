ROZGRZESZENIE tylko w kinach od 1 listopada

Doświadczony gangster (Liam Neeson), do tej pory niezawodny i skuteczny, zaczyna odczuwać skutki długotrwałego stresu i życia na krawędzi. Pojawiają się niepokojące objawy, które skłaniają go do porzucenia dotychczasowego stylu życia i odnowienia relacji z rodziną. Zerwanie więzi z bezwzględnym i gotowym na wszystko przeciwnikiem jakim jest mafia, okaże się trudniejsze niż myślał. Mężczyzna ściąga niebezpieczeństwo na siebie i bliskich. Czy, zdradzony przez wspomnienia i dawnych sojuszników, znajdzie sposób na zmazanie grzechów mrocznej przeszłości?

Gatunek: sensacyjny, dramat Reżyseria: Hans Petter Moland („Obywatel roku", „Kradnąc konie") Scenariusz: Tony Gayton („Jezioro Salton", „W pogoni za zemstą") Obsada: Liam Neeson (seria „Uprowadzona", „Ultimatum", „Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo"), Ron Perlman („Hellboy", „Synowie Anarchii"), Frankie Shaw („Niezwyciężony", „SMILF"), Yolonda Ross („Więzienny blues", „The Chi") Dystrybucja: Kino Świat