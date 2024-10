GODZINA CISZY - thriller z Joelem Kinnamanem i Markiem Strongiem od 18.10 na VOD

O CZYM JEST FILM?

Bostoński detektyw (Joel Kinnaman) w wyniku wypadku na służbie częściowo traci słuch. Szesnaście miesięcy po tym wydarzeniu, pracując dla policji jako tłumacz języka migowego, razem ze swoim partnerem (Mark Strong) musi stawić czoła grupie skorumpowanych gliniarzy, których celem jest pozbycie się niesłyszącej świadkini pewnego morderstwa (Sandra Mae Frank).

GDZIE MOŻNA GO OBEJRZEĆ?

"Godzina ciszy" od 18 października dostępna będzie na platformach:

Premiery CANAL+, Player, Polsat Box Go, Rakuten, TVP VOD, PLAY, Orange, Vectra, Multimedia Polska, Megogo, Toya, VOD Warszawa, Alfanet.

Premiera VOD: 18 października 2024

Gatunek: Akcja, Kryminał, Thriller

Reżyseria: Brad Anderson ("Mechanik", "Dziewiąta sesja", "Peacemaker", "Dochodzenie")

Obsada: Joel Kinnaman ("Diabelska jazda", "Legion samobójców", "Dochodzenie"). Mark Strong ("Kingsman: Złoty Krąg", "1917", "Gra tajemnic"), Sandra Mae Frank ("Szpital New Amsterdam", "Soul to keep"), Mekhi Phifer ("Ostry dyżur", "Świt żywych trupów"), Michael Eklund ("Poroże", "Altered Carbon")