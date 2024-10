Willem Vardo – Henry No Hurry i Maciej Smycz wydali dwa single i ruszają w pierwszą trasę po Polce!

Choć wiemy o nim stosunkowo niewiele, wszystko wskazuje na to, że to postać, która uciekła z miasta ku rozległym równinom, ostatecznie zaszywając się w górach. Opowiada historie znane od zawsze, jednak uwagę zwraca sposób, w jaki to robi.



Angażując tradycyjne instrumenty, takie jak banjo, gitara, ukulele czy kontrabas, Willem Vardo kontynuuje tradycję songwritingu i otwarcie romansuje z folkiem, a nawet bluesem. Nie obawia się jednak sięgać przy tym po elektroniczne loopy i odważne zabiegi producenckie, bowiem jak sam mawia: „Tylko nie stworzony ręką ludzką wytwór może dorównać pięknu rozgwieżdżonego nieba”.



Scenicznie to z całą pewnością niezwykła energia powstała na styku dwóch osobowości. Nieokiełznane pejzaże dźwięków Macieja Smycza oblekane są w formę i ujmowane w słowa przez drugą część duetu - Henry No Hurry. Nadaje to twórczości odrobinę literacki charakter i wytwarza stan pełnej napięcia równowagi, przywodzący na myśl dokonania takich artystów jak: Ben Howard, The Wallflowers, Iron & Wine, Nick Cave & Warren Ellis.

14.11 - Kamienna Góra

15.11 - Przeździedza

16.11 - Wiry / Masyw Ślęży

17.11 - Boguszów-Gorce

21.11 - Wołów

22.11 - Opole

23.11 - Wrocław

24.11 - Mała Kamienica

27.11 - Poznań (Umultowo)

28.11 - Poznań (Dębiec)

29.11 - Puszczykowo

30.11 - Dłutówek / Pabianice

01.12 - Warszawa