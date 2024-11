„Beating hearts” w kinach od 13 grudnia

Czy potrafisz kochać tak bardzo, że nic innego się nie liczy? „Beating hearts” to prawdziwy hit francuskich kin, prezentowany w prestiżowym Konkursie Głównym 77. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. We Francji obejrzały go już ponad 3 miliony widzów. Najnowszy film w reżyserii Gillesa Lellouche’a to pulsująca emocjami epicka historia miłosna, w której adrenalina i zemsta uderzają równie mocno jak bicie dwóch serc. W rolach głównych Adèle Exarchopoulos – gwiazda nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes „Życia Adeli - Rozdział 1 i 2” oraz François Civil znany z produkcji „Trzej muszkieterowie: D'Artagnan”. „Beating hearts” wyłącznie w kinach od 13 grudnia.