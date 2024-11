SZTUKA PIĘKNEGO ŻYCIA w kinach od 3 stycznia 2025

„Sztuka pięknego życia” to poruszający najczulsze struny film, który pokazuje, że każda chwila ma znaczenie. W rolach głównych nominowana do Oscara Florence Pugh („Diuna: Część druga”, „Oppenheimer”, „Małe kobietki”) oraz dwukrotnie nominowany do statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej Andrew Garfield („Spider- Man: Bez drogi do domu”, „Przełęcz ocalonych”). Nagły wypadek samochodowy splata losy Almut (Florence Pugh) i Tobiasa (Andrew Garfield), odmieniając je na zawsze. Od momentu, kiedy wspólnie trafiają na pogotowie, zaczyna w nich kiełkować silna więź, która z biegiem czasu przeradza się w głębokie uczucie. Poprzez migawki ich wzajemnego zauroczenia, budowania domu i stawania się rodziną – nieoczekiwanie wychodzi na jaw prawda o zdrowiu Almut, która może zachwiać fundamentem tego co stworzyli. Paradoksalnie, motywuje to parę do realizacji marzeń i uczy cenić każdą chwilę z niekonwencjonalnej drogi, jaką obrało ich życie. Oto trwająca dekadę, utkana z subtelnych momentów bliskości, głęboko wzruszająca, a czasami nieoczekiwanie zabawna, piękna historia miłosna.