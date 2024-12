Maria Callas w kinach od 7 lutego 2025 roku

Oprócz wybitnej roli Angeliny Jolie, na wielkim ekranie swój talent pokażą także: nominowany do Oscara i nagrodzony Złotym Globem Kodi Smit-McPhee („Psie pazury”) oraz wcielający się w rolę słynnego Arystotelesa Onasisa – Haluk Bilginer, laureat nagrody Emmy. Za scenariusz odpowiada Steven Knight, który tworzył dialogi do seriali „Peaky Blinders” i „Taboo”, a także do filmów „Spencer” i „Locke”. Producenci „Marii Callas” mają w swoim portfolio pracę przy takich produkcjach jak nominowany do Oscara „Toni Erdmann”, „Challengers” Luki Guadagnino i „To była ręka Boga” Paolo Sorrentino.