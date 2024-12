DWIE SIOSTRY w kinach od 21 lutego 2025

„Dwie siostry” w reż. Łukasza Karwowskiego („Jedna dusza”, Mała Wielka Miłość”, „Południe Północ”) to pierwszy film fabularny nakręcony na terenie Ukrainy po agresji rosyjskiej. Arcytrudne zdjęcia powstawały w prawdziwych lokalizacjach: Buczy, Irpieniu, Borodziance i Charkowie. Ekipa filmu realizowała go w niesłychanie skomplikowanych i niebezpiecznych warunkach, niejednokrotnie będąc zmuszoną do zmiany planów zdjęciowych i dostosowując się do sytuacji militarnej, czy poleceń wojskowych. Ze względu na tematykę „Dwóch sióstr” twórcom udało zaprosić się do współpracy najbardziej znaną i cenioną ukraińską aktorkę, Irmę Witowską. Jak również, kilku innych czołowych aktorów ukraińskich. Dwie tytułowe bohaterki brawurowo zagrały polskie aktorki młodego pokolenia – Karolina Rzepa i Diana Zamojska. „Dwie siostry” znalazły się w konkursie głównym tegorocznego 49. Festiwalu Filmowego w Gdyni.