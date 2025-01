Alexander Ludwig i Chase Stokes: pojedynek przystojniaków. „Naznaczeni” („Marked Men”) w kinach na Walentynki

Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, jak wyjątkowy jest wieczór walentynkowy. A dlaczego nie spędzić go w kinie? Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom, przygotowaliśmy niespodziankę – 14 lutego do kin trafia film „Naznaczeni” („Marked Men”) w reżyserii Nicka Cassavetesa. To ekranizacja popularnej powieści, w której zobaczymy dwóch rozpalających wyobraźnię i zmysły przystojniaków – Chase’a Stokesa i Alexandra Ludwiga. Wszyscy ich znamy. Stokes zagrał romantycznego łobuza w serialu „Outer Banks” , a Ludwig walecznego Wikinga w „Wikingowie”. Z nimi nie można się nudzić!

Teraz obaj występują w ekranizacji popularnej książki pt. „Rule” autorstwa Jay Crownover. Jest ona pierwszą częścią serii „Naznaczeni mężczyźni” i zgromadziła mnóstwo fanów na całym świecie. Fani książki, a także wielbiciele takich filmowych hitów jak, np.: „After”, „Gwiazd naszych wina”, czy „Zanim się pojawiłeś”, już nie mogą się doczekać premiery „Naznaczonych”.

Jak zaczynali przygodę z aktorstwem?

Chase Stokes urodził 16 września 1992 roku w amerykańskim Annapolis. Rodzice przyszłej gwiazdy „Naznaczonych” rozwiedli się, gdy miał cztery lata. Po ich rozstaniu Chase przeniósł się z matką do miejscowości Canton, niedaleko Atlanty. Już jako nastolatek przeprowadził się na Florydę.

Stokes uczęszczał do Timber Creek High School w Orlando. Potem studiował na University of Central Florida, gdzie przepowiadano mu karierę zawodowego hokeisty na lodzie. Musiał jednak zmodyfikować plany na przyszłość, gdy w 2018 roku zadebiutował na dużym ekranie niewielką rolą w „Domu na plaży”. Trzy lata później wcielił się w Martina w „Poradach doktora Ptaszka”. Ogromną popularność przyniosła mu rola w hitowym serialu „Outer Banks”.

Natomiast Alexander Ludwig przyszedł na świat 7 maja 1992 roku w kanadyjskim Vancouver jako syn aktorki Sharlene Martin i przedsiębiorcy w branży filmowej Haralda Horsta Ludwiga. Alexander już jako nastolatek marzył o występach przed kamerą. W 2000 roku zadebiutował w filmie familijnym „Buddy, pies na gole”.

Po ukończeniu szkoły średniej Alexander wybrał studia aktorskie na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Jego kariera nabrała tempa w 2007 roku, gdy dostał główną rolę w filmie „Ciemność rusza do boju”. Potem przyszła kolej na: „Górę Czarownic” (2009 r.), „Igrzyska śmierci” (2012 r.), „Dziewczyny śmierci” (2015 r.), „Prezenty z nieba” (2020 r.).

Popularność zdobył rolą Bjørna „Żelaznobokiego" Lothbroka w popularnym serialu „Wikingowie”. Dzięki tym produkcjom zyskał opinię aktora, do którego należy przyszłość.

Wolni czy zajęci?

Od czterech lat serce Chase’a Stokesa jest non stop zajęte. Ale dopiero od niedawna aktor należy do osób stałych w uczuciach. Najpierw przez rok spotykał się z aktorką Madelyn Cline, którą poznał na planie serialu „Outer Banks” – para rozstała się w październiku 2001 roku. Od 2023 roku jego wybranką jest piosenkarka country Kelsea Ballerini, która namówiła go, by zagrał w teledysku do jej piosenki zatytułowanej „First Rodeo”. – Zawsze szukałem kobiety, która będzie potrafiła mnie rozśmieszyć. A Kelsea robi to znakomicie. Świetnie czuję się w jej towarzystwie – przyznał aktor w mediach społecznościowych.

Z kolei Alexander Ludwig cztery lata temu poślubił pisarkę, scenarzystkę i reżyserkę Lauren Dear. Poznali się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Jestem najszczęśliwszym mężczyzną na świecie dzięki wspaniałej kobiecie, którą mam u swojego boku – ujawnił w jednym z wpisów na swoim profilu w 2020 roku. Na zdjęciu jego wybranka pokazała pierścionek zaręczynowy.

Do dziś jednak nie wiadomo, jakie były dokładne okoliczności ich spotkania i od czego rozpoczęła się ich wspólna historia miłosna. W kwietniu 2023 roku Lauren i Alexander powitali na świecie pierwsze dziecko, córkę Leni. W lipcu 2024 roku ponownie zostali rodzicami – tym razem urodził się ich synek Townes.



O FILMIE:

Shaw Landon kocha Rule’a Archera, odkąd przed laty zobaczyła go po raz pierwszy. Jednak zbuntowany artysta, spec od tatuażu traktuje porządną studentkę medycyny jak koleżankę, szukając uniesień w ramionach kolejnych dziewczyn na jedną noc. Nie dostrzega, że to właśnie Shaw jako jedyna tak naprawdę go rozumie i docenia jako mężczyznę.

Wszystko zmienia się jednak po pewnej szalonej, imprezowej nocy, gdy Shaw postanawia wreszcie zawalczyć o uczucia Rule’a. Teraz nic już nie może być takie jak przedtem. Ale czy miłość pary, którą dzieli tak wiele, ma przyszłość? Szczególnie, że rodzice Shaw zrobią wszystko, by wyrwać ją z ramion nieodpowiedniego ich zdaniem chłopaka, a Rule zbyt łatwo ulega czekającym na każdym kroku pokusom.

Reżyseria: Nick Cassavetes („Pamiętnik”, „John Q.”, „Inna kobieta”, „Bez mojej zgody”).

Obsada: Chase Stokes („Stranger Things” – serial, „The First: Misja na Marsa” – serial, „Outer Banks” - serial), Natalie Alyn Lind („Smętarz dla zwierzaków: początki”, „Sugar” – serial, „Gotham” - serial, „Opowiedz mi bajkę” – serial), Alexander Ludwig („Wikingowie” – serial, „Bad Boys: Ride or Die”, „Ocalony”, „Igrzyska śmierci”, „Przymierze”, „Midway”), Ella Balinska („Aniołki Charliego”, „Uciekaj, kochanie”, „Na sygnale” – serial, „Resident Evil: Remedium” – serial).

Gatunek: dramat/romans.

Produkcja: USA, 2024.

Dystrybucja w Polsce: Monolith Films.