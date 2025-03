Screamboat. Krwawa mysz w kinach od 4 kwietnia

Horror „Screamboat. Krwawa mysz” to najnowsze dzieło producentów hitów „Terrifier 2. Masakra w Święta” i „Terrifier 3”. Film opowiada o pasażerach nocnego promu na Staten Island, którzy walczą o życie z krwiożerczą bestią, która do złudzenia przypomina… animowaną myszkę znaną im z dzieciństwa. W potwornego gryzonia na dużym ekranie wcielił się sam David Howard Thornton, odtwórca postaci Teriffiera. Szykuje się bezlitosna jazda po bandzie tylko dla widzów o stalowych nerwach.

O fabule filmu:

Pasażerowie nocnego promu na Staten Island szykują się na niedługą, spokojną podróż do domu, nie podejrzewając, że większość z nich nie dobije do portu. Na skutek tajemniczej anomalii zwykła szara mysz przybiera postać łudząco podobną do pewnej gwiazdy dziecięcych kreskówek. Zamiast jednak emanować ciepłem i bawić najmłodszych, pulsuje nienawiścią i morduje niewinnych. Gdy krew zalewa pokład, a ilość trupów grozi zatonięciem, grupa pozostałych przy życiu pasażerów musi stoczyć krwawy bój o życie z bestią, której pysk wygląda tak znajomo.

Reżyseria: Steven LaMorte

Obsada:

David Howard Thornton („Terrifier 2: Masakra w Święta”, „Terrifier 3”, „Gotham” - serial)

Tyler Posey („Krzyk” - serial, „Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci” - serial, „Nastoletni wilkołak”)

Brian Quinn („Jay i Cichy Bob powracają”, „Dogma”, „12 małp” – serial, „Star Trek: Picard” - serial)

Gatunek: horror

Produkcja: USA 2025

Dystrybucja w Polsce: Monolith Films