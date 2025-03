„Together” w kinach od 1 sierpnia.

Główne role w „Together” zagrali Alison Brie, gwiazda serialu „Glow” oraz znany z „Iluzji” Dave Franco, którzy są też parą w życiu prywatnym. Oboje przyznają, że do wspólnego udziału w tym projekcie przekonał ich niezwykły scenariusz Michaela Shanksa, odpowiadającego również za reżyserię. „U podstaw tej historii leży napięcie między głównymi bohaterami i to nas do niej przyciągnęło. Dzięki naszej wzajemnej relacji mogliśmy naprawdę zaryzykować i zagłębić się w to przez co przechodzą bohaterowie”– powiedział Franco w wywiadzie dla magazynu “People”. Brie dodała: „Scenariusz Shanksa był doskonały. Jesteśmy bardzo wybredni, jeśli chodzi o projekty, w których razem działamy, ale ten miał sens”.