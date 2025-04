„Surfer” w kinach od 2 maja

„Surfer” z Nicolasem Cage’em w roli głównej wzbudził ogromne zainteresowanie podczas zeszłorocznego festiwalu w Cannes, gdzie dostał od widowni sześciominutową owację na stojąco. Recenzenci są zgodni, że od kilku lat Cage zaczął znów wybierać ciekawe scenariusze i nie kryją zachwytów nad jego kreacją w nowym filmie „Surfer”. Piszą: „Dla fanów Nicolasa Cage'a jest to pozycja obowiązkowa”, „Udana i charakterystycznie wyrazista rola”, „Dzięki tej produkcji aktor odzyskuje należne mu miejsce w panteonie hollywoodzkich gwiazd”.

Były surfer (Nicolas Cage) powraca na rajską plażę swojego dzieciństwa, by spędzić czas z nastoletnim synem. To ma być męski weekend pośród oceanicznych fal. Jednak grupa lokalsów roszczących sobie prawa do tutejszej plaży, zabrania przybyszom wstępu na „ich teren”. Rozdrażniony przez zaczepki aroganckich osiłków mężczyzna próbuje pokazać, kto tu rządzi i zachować twarz w oczach syna. Wkrótce boleśnie przekona się jednak, w jak nierówną wdał się grę. Rozpalona piekielnym upałem plaża staje się koszmarną pułapką, z której wyrwać się może jedynie stawiając czoła lokalnej bandzie, przed którą drży nawet policja.

Reżyseria: Lorcan Finnegan

Zdjęcia: Radosław Ładczuk

Obsada:

Nicolas Cage („Zostawić Las Vegas” - OSCAR, „Dzikość serca”, „60 sekund”, „Twierdza”, „Świnia”, „Bez twarzy”)

Julian McMahon („Paranoja”, „RED”, „Bez skazy” – serial, „Trio z Plainview”)

Nicholas Cassim („Spryciarz” - serial, „Kochanie, poznaj moich kumpli”)

Gatunek: thriller

Produkcja: USA / Australia 2025

Dystrybucja w Polsce: Monolith Films