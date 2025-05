Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Morgan Freeman i Ariana Greenblatt, a także Mark Ruffalo, Daniel Radcliff i plejada innych gwiazd. „Iluzja 3” w kinach od 14 listopada

Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Isla Fisher i Dave Franco znowu wcielają się w niezrównanych mistrzów iluzji, którym tym razem towarzyszy nowe pokolenie utalentowanych magików. Do obsady dołączają Ariana Greenblatt i Rosamund Pike, a także dobrze znani z poprzednich części Mark Ruffalo, Daniel Radcliffe i Morgan Freeman. „Iluzja 3” to błyskotliwa intryga, spektakularne efekty specjalne, dynamiczne sceny akcji i solidna dawka humoru – czyli wszystko, co pokochali fani tej serii.