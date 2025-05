Dwayne Johnson i Emily Blunt w „Smashing Machine”

Dwayne ‘The Rock’ Johnson jako gwiazda MMA Mark Kerr oraz nominowana od Oscara® Emily Blunt jako jego żona Down Staples w najnowszej produkcji studia A24 „Smashing Machine”! – te nagłówki sprzed ponad roku rozgrzały kinomanów i fanów sportu. Kiedy ukazały się pierwsze zdjęcia z planu, ‘The Rock’ był nie do poznania. – To nie charakteryzacja, to prawdziwa transformacja – można było przeczytać w komentarzach. Czy gwiazdor ma szansę na uznanie Amerykańskiej Akademii Filmowej? Będzie to można ocenić w październiku tego roku, kiedy film wejdzie do kin.