wydarzenia lokalnie

Białystok
Bydgoszcz-Toruń
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
śląskie
Trójmiasto
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
aplikacja Matura google play app store
PRACA dla studentów
poleca:
studentnews
dla maturzysty
uczelnie
studia krótkiego cyklu
licencjackie
inżynierskie
jednolite
II stopnia
podyplomowe
edubaza
dla ósmoklasisty
angielski
Student NEWS
Studia
Języki
Praca
Kariera
Nauka
Hi-Tech
Zdrowie
Studentka
Po zajęciach
Podróże
Narty
Po zajęciach

Przegląd serwisów

Imprezy

Aktywnie

Sylwester
Film

„Wikingowie” – nowa książka Sławomira Leśniewskiego

Wikingowie

Jak wikingowie ze skandynawskich barbarzyńców stali się średniowiecznymi rycerzami? Jaką rolę odegrali w formowaniu tożsamości rodzących się narodów europejskich? Czy Mieszko I i Bolesław Chrobry mogli od nich pochodzić? Co naprawdę wiemy o losach słynnego Ragnara Lodbroka?

Po wiekach chaosu młoda Europa łaknęła spokoju. Jednak zamiast upragnionej stabilizacji zjawili się oni – groźni i brutalni jak mało kto wcześniej. Wikingowie wtargnęli na scenę historii i zostali na niej przez kilka wieków nieustannych podbojów i śmiałych morskich wypraw. Stworzyli też wspaniałą kulturę, do dziś działająca na wyobraźnię artystów i filmowców.

Książka znakomitego popularyzatora historii Sławomira Leśniewskiego porządkuje i układa w spójną całość historię wikingów. Opowiada o tym, jak siali spustoszenie, rabowali i podbijali ludy wczesnośredniowiecznego świata – od Grenlandii przez Islandię, Wyspy Brytyjskie, państwo Franków, aż po Sycylię i Ruś Kijowską. Autor omawia też ich nowatorskie techniki wojenne, wybitne umiejętności żeglarskie oraz przedstawia bogactwo kultury, z runami i sagami na czele. Osobny rozdział poświęca polskim śladom w wikińskiej historii.


    Udostępnij

  • Messenger
  • Messenger
  • whatsapp
  • e-mail
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Wykop
« powrót
Komentarze
Film - artykuły ostatnio dodane
Reklama - Wykorzystajmy wspólnie nasz potencjał! Kontakt Patronat Praca dla studentów f X
Polityka Prywatności