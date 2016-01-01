wydarzenia lokalnie

Film

„Greenland 2” z Gerardem Butlerem w kinach od 16 stycznia 2026

Po katastrofie, która niemal zniszczyła naszą planetę i doprowadziła do zagłady większości jej mieszkańców, John Garrity wraz z żoną i synem próbuje zacząć nowe życie w spustoszonym świecie. Zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego bunkra na Grenlandii, wyruszają przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania. Mówi się, że na południu dawnej Francji powietrze i woda są na tyle czyste, że jest szansa na przeżycie. Najpierw trzeba tam jednak dotrzeć. Droga wiedzie przez zrujnowane, wyludnione miasta i skażone pustynie, które były kiedyś ludzkimi siedliskami. Najbardziej niebezpieczne są jednak tereny opanowane przez ocalałych, którzy dla przetrwania są gotowi na wszystko. Każdy dzień tej wędrówki może okazać się ostatnim, a każdy nowy przyjaciel może stać się śmiertelnym wrogiem.

Reżyseria:

Ric Roman Waugh („Greenland”, „Świat w ogniu”)

Obsada:

  • Gerard Butler („Greenland”, „Olimp w ogniu”, „300”, „Prawo zemsty”, „Dorwać byłą”, „Skok stulecia”, „P.S. Kocham cię”)
  • Morena Baccarin („Deadpool”, „Agentka”, „Greenland”, „Gotham” - serial, „Homeland” - serial, „Deadpool & Wolverine”, „Flash” - serial)
  • Amber Rose Revah („Pozdrowienia z Paryża”, „Syn Boży”, „Sandman” - serial, „The Punisher” - serial)

Komentarze
Film - artykuły ostatnio dodane
